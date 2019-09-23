Во 2 сезоне 9 серии сериала «Соседство» Малкольм уговаривает Джемму устроить ему свидание с одной из школьных коллег. Соглашаясь на авантюру, Джемма неожиданно узнает о том, из-за чего Дэйв когда-то начал с ней встречаться.
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