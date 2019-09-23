Во 2 сезоне 8 серии сериала «Соседство» на ежегодном чемпионате по боулингу Дэйв становится помощником в команде Келвина и сильно удивляется, узнав, что их соперниками будет женская команда. В это время Джемма и Тина играют в аркады.
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