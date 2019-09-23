Во 2 сезоне 7 серии сериала «Соседство» Батлеры решают сыграть свадьбу, которую так и не успели организовать. Джонсоны хотят помочь устроить незабываемое торжество. Малкольм и Марти готовят свое поздравление родителям.
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