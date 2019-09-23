Во 2 сезоне 6 серии сериала «Соседство» Тину смешит, когда на концерте ее и Дэйва принимают за супружескую пару. Такое отношение сильно огорчает соседа. В дом к Джонсонам залетел попугай, Келвин и Малкольм помогают избавиться от него.
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