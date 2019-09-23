Во 2 сезоне 5 серии сериала «Соседство» на двойном свидании Джонсонов и Батлеров Келвин хвалит еду шеф-повара ресторана, пока не узнает, что повар не афроамериканец. Грувер приглашает на школьное шоу Марти и Малкольма, где задает им личные вопросы.
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