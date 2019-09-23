Во 2 сезоне 3 серии сериала «Соседство», помогая Тине с покраской дома, Дэйв, случайно нарушает «мужской кодекс» Келвина, что приводит к череде событий, которые скажутся на взаимоотношениях между семьями.
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