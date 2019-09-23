Во 2 сезоне 19 серии сериала «Соседство», узнав, что Тина хочет исполнить свою мечту и прыгнуть с парашютом, муж и соседи оказывают ей поддержку. Тем временем Марти и Грувер проектируют робота для школьного конкурса.
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