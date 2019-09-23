Во 2 сезоне 18 серии сериала «Соседство» Грувер вступает в молодежную команду баскетболистов, но некоторые из методов тренировки Келвина пугают Джемму. Тина и Марти борются за сохранение давно забытой семейной тайны.
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