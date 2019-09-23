Во 2 сезоне 17 серии сериала «Соседство», помогая снимать рекламу для магазина Келвина, Тина, Марти и Дэйв начинают ссориться из-за сценария. Девушке Малкольма, Софии, предлагают работу мечты, но ради нее придется переехать в другую страну.
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