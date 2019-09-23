Во 2 сезоне 16 серии сериала «Соседство», увидев, что Келвин с радостью ходит на хоккей с Дэйвом, сыновья начинают беспокоятся, не попал ли их отец под дурное влияние соседа? Тина пользуется тем, что ее приняли за знаменитость.
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