Во 2 сезоне 15 серии сериала «Соседство» от Келвина уходят его сотрудники, и Дэйв намеревается помочь ему понять, почему так происходит. Марти обдумывает, как пригласить на свидание новую соседку, поселившуюся этажом выше.
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