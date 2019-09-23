Во 2 сезоне 11 серии сериала «Соседство» семьи готовятся к Рождеству. Келвин и Дэйв ищут украденный подарок Грувера, а Тина пытается воссоздать атмосферу забытого Рождества, когда ее дети были еще маленькими.
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