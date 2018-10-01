В 1 сезоне 8 серии сериала «Соседство» семьи Джонсон и Батлер проводят прекрасный День благодарения, но пока из другого города приезжает мама Дейва, которая использует неполиткорректные высказывания, задевая чувства темнокожих Батлеров.
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