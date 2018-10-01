В 1 сезоне 7 серии сериала «Соседство», чтобы сделать стрижку, Дэйв решает зайти в одну из парикмахерских, где постоянно стрижется Келвин. К недоумению Дэйва, в салоне владелец и клиенты встречают его даже слишком дружелюбно.
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