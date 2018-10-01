В 1 сезоне 4 серии сериала «Соседство» семейство Джонсон хочет устраить вечеринку в честь переезда в Лос-Анджелес и приглашает к себе в дом всех соседей. Дэйв злится, когда видит, что Келвин решил проигнорировать новоселье.
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