В 1 сезоне 21 серии сериала «Соседство» Дэйв радуется приглашению Келвина поиграть в гольф. Для него это отличный шанс перевести их дружбу на новый уровень. Тем временем кто-то готовит сюрприз для Марти, Гровера и Малкольма.
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