В 1 сезоне 19 серии сериала «Соседство» Джонсоны и Батлеры отправляются на совместный кемпинг. Дэйв ошарашен предложением Келвина сделать его… черным. Тем временем Джемма и Тина встречают очень недружелюбного владельца магазина.
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