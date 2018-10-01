В 1 сезоне 16 серии сериала «Соседство» у Джеммы ломается машина, и она отдает ее в ремонт Келвину. Тина просит мужа починить машину соседки бесплатно. Малкольм и Марти общаются с одной и той же девушкой в приложении для знакомств.
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