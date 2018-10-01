В 1 сезоне 15 серии сериала «Соседство» Грувер учится играть на пианино и берет уроки у Тины. В это время Малкольм устраивается на работу в сфере продаж, а Батлера ждут неприятности, как бы он не пытался их избежать.
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