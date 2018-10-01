В 1 сезоне 14 серии сериала «Соседство» Келвин устраивает гаражную распродажу во дворе, на которую его подтолкнул Дэйв, и случайно продает очень личную для себя вещь. Чувствуя вину, Дэйв соглашается помочь Келвину вернуть ее обратно.
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