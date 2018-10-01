В 1 сезоне 10 серии сериала «Соседство» человека, который украл кроссовки у Малкольма, никак не могут найти. Дэйв с Келвином решают разобраться в этом деле самостоятельно. Тина обучает Джемму приемам самообороны.
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