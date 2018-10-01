В 1 сезоне 1 серии сериала «Соседство», переехав с семьей в Лос-Анджелес, Дэйв сталкивается с соседом по имени Келвин Батлер, который считает, что новенькие могут нарушить микроклимат в районе своим дружелюбием.
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