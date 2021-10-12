Фильмы, на которых мы выросли 2019 1 серия 3 сезон
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Все серии 3 сезона «Фильмы, на которых мы выросли»
Хэллоуин
Сезон 3 / Серия 112 октября 2021
Пятница, 13-е
Сезон 3 / Серия 212 октября 2021
Кошмар на улице Вязов
Сезон 3 / Серия 312 октября 2021
Робокоп
Сезон 3 / Серия 412 октября 2021
Чужие
Сезон 3 / Серия 512 октября 2021
Поездка в Америку
Сезон 3 / Серия 612 октября 2021
Кошмар перед Рождеством
Сезон 3 / Серия 712 октября 2021
Эльф
Сезон 3 / Серия 812 октября 2021
О чем серия
В 3 сезоне 1 серии сериала «Фильмы, на которых мы выросли» съемочная команда одного из самых популярных слэшеров двадцатого века рассказывает о нюансах работы и различных трудностях, с которыми они сталкивались во время производства.
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