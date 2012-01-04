В 1 сезоне 9 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» Ли Хвон просыпается среди ночи и принимает шаманку Воль за шпионку, которую подослали его убить. Королева Бо Гён переживает, что незнакомая девушка проводит с её супругом больше времени, чем она.