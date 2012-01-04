В 1 сезоне 8 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» шаманка Воль становится талисманом, чтобы отвести нечистые силы и болезни от Ли Хвона. Во дворце все радуются переменам короля в лучшую сторону, а Нок Ён беспокоит угроза раскрытия тайны Ён У.
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