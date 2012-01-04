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Киноафиша Сериалы Солнце в объятиях Луны Сезоны Сезон 1 Серия 7

Солнце в объятиях Луны 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 4 января 2012
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 5 января 2012
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 11 января 2012
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 12 января 2012
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 18 января 2012
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 19 января 2012
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 25 января 2012
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 26 января 2012
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 1 февраля 2012
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 2 февраля 2012
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 8 февраля 2012
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 9 февраля 2012
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 15 февраля 2012
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 16 февраля 2012
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 22 февраля 2012
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 23 февраля 2012
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 29 февраля 2012
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 1 марта 2012
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 14 марта 2012
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 15 марта 2012
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» во дворце ходит молва о необычных предпочтениях правителя после того, как он не соглашается зачать наследника. Шаманка просит ученицу избегать чужаков, однако девушка отправляется в деревню.

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