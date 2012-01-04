В 1 сезоне 7 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» во дворце ходит молва о необычных предпочтениях правителя после того, как он не соглашается зачать наследника. Шаманка просит ученицу избегать чужаков, однако девушка отправляется в деревню.
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