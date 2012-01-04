В 1 сезоне 6 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» проходят похороны невесты наследного принца. Через некоторое время Бо Гён становится супругой Ли Хвона, а Ён У теряет воспоминания о прошлом и обучается шаманству под наставничеством Нок Ён.
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