В 1 сезоне 6 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» проходят похороны невесты наследного принца. Через некоторое время Бо Гён становится супругой Ли Хвона, а Ён У теряет воспоминания о прошлом и обучается шаманству под наставничеством Нок Ён.