В 1 сезоне 5 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» радостная Ён У переезжает во дворец и приступает к обучению, чтобы стать наследной принцессой. Вдовствующая королева Юн приказывает шаманке Нок Ён наложить на девушку смертельное заклятие.