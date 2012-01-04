В 1 сезоне 5 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» радостная Ён У переезжает во дворец и приступает к обучению, чтобы стать наследной принцессой. Вдовствующая королева Юн приказывает шаманке Нок Ён наложить на девушку смертельное заклятие.
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