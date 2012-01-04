В 1 сезоне 4 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» клан Юн Дэ Хён планирует подтасовать выборы невесты и сделать Бо Гён следующей королевой Чосона. Наследный принц пытается изменить решение бабушки, чтобы жениться по любви на Ён У.
Related video
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Авторизация по e-mail