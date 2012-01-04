В 1 сезоне 3 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» Мин Хва с первого взгляда влюбляется в нового учителя брата. Вдовствующая королева просит Нок Ён прочитать судьбы девушек из благородных семей, чтобы выяснить их будущее во дворце.
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