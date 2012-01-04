В 1 сезоне 20 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» поданные Юн Дэ Хёна окружают правящего короля и его свиту. Принцу Ян Мёну необходимо решиться на убийство собственного сводного брата, а Ли Хвон не оставляет попыток вернуть всё на свои места.