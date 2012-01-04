В 1 сезоне 2 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» старшего брата Ён У назначают новым преподавателем принца, однако Ли Хвон совсем не рад учителю. Мин Хва продолжает капризничать, а королева замышляет новый заговор среди министров.