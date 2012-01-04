В 1 сезоне 18 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» после долгого ожидания счастливая принцесса Мин Хва отправляется сообщить брату о своей беременности. Ли Хвон выясняет, кто был зачинщиком заговора против Ён У, и решает вернуть всё на свои места.
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