В 1 сезоне 16 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» королева Бо Гён в ужасе от мысли, что погибшая возлюбленная супруга может быть жива. Шаманка Воль вспоминает свою жизнь в качестве Ён У, но утаивает прошлое, чтобы защитить близких людей.