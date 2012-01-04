В 1 сезоне 16 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» королева Бо Гён в ужасе от мысли, что погибшая возлюбленная супруга может быть жива. Шаманка Воль вспоминает свою жизнь в качестве Ён У, но утаивает прошлое, чтобы защитить близких людей.
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