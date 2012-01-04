В 1 сезоне 15 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» Воль спрашивает подругу о временах, когда она стала обучаться шаманству. Девушку посещают видения о прошлой жизни в качестве Ён У, а Ун распускает стражников, удерживающих Ян Мёна взаперти.
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