В 1 сезоне 15 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» Воль спрашивает подругу о временах, когда она стала обучаться шаманству. Девушку посещают видения о прошлой жизни в качестве Ён У, а Ун распускает стражников, удерживающих Ян Мёна взаперти.