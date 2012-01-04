В 1 сезоне 14 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» ночью Нок Ён посещает видение о затмении перед новым рассветом. Ли Хвон в тюрьме приказывает шаманке покинуть его. После суда девушка изгнана, а правителю приходится уступить часть власти врагам.