В 1 сезоне 13 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» Ли Хвон неожиданно теряет сознание прямо перед ночью консумации. Королева Бо Гён решает отомстить неверному супругу за унижение и обвиняет шаманку Воль в приворотном колдовстве.
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