В 1 сезоне 12 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» Юн Дэ Хён пытается выяснить причину тайного расследования внука во дворце. Противники короля используют его привязанность к шаманке, чтобы завершить консумацию брака Ли Хвона и Бо Гён.