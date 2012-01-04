В 1 сезоне 10 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» Ли Хвон и Ян Мён поражены сходству Воль с погибшей несколько лет назад Ён У. Король вызывает главного лекаря, чтобы вылечить девушку, а Бо Гён начинает ревновать супруга к шаманке.
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