В 1 сезоне 10 серии сериала «Солнце в объятиях Луны» Ли Хвон и Ян Мён поражены сходству Воль с погибшей несколько лет назад Ён У. Король вызывает главного лекаря, чтобы вылечить девушку, а Бо Гён начинает ревновать супруга к шаманке.