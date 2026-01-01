Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Солнце в объятиях Луны
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Солнце в объятиях Луны» (2012)
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Актеры сериала «Солнце в объятиях Луны»
Вся информация о сериале
Хан Га-ин
Han Ga-in
Ким Су-хён
Kim Soo-hyeon
Чон Ир-у
Il-Woo Jung
Чон Ир-у
Jeong Il-woo
Ким Мин-со
Kim Min-seo
Nam Bo-ra
Сон Джэ-хи
Song Jae-hee
Jin Ji-hee
Сон Джэ-рим
Song Jae-rim
Юн Сын-а
Yoon Seung-ah
Ким Ён-э
Kim Yeong-ae
Ким Ын-су
Kim Eung-soo
Ян Ми-гён
Yang Mi-gyeong
Мыло и мочалка уже не в фаворе: этот тренд из Азии и Европы стремительно набирает популярность и в России
Ненужные кабачки не пускаю на компост, а рублю напополам и иду на грядки: наутро от слизней не останется и следа
Маринад-пятиминутка для дешевого мяса: даже жесткая свинина будет мягче и вкуснее, чем в ресторане (все из-за «секретной» добавки)
3 мини-детектива с 7+ на IMDb легко осилить за вечер: в каждом по 4 серии, а впечатлений – море
Со Стругацких переключились на Булычева — «Кинопоиск» переснял советскую фантастику 1980 года на новый лад
«Бредятина полная»: 1 сентября стартует только 2 сезон «Олдскула», но зрители уже недовольны — даже Аронова не спасает
После «Ликвидации» — сразу один из лучших сериалов с Пореченковым: не зря получил 8,3 балла, ведь «потрясающий и глубокопатриотичный»
Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»
Французский сериал пересняли для НТВ: «снят как в добрых советских традициях» – пишут о российской версии
Осень-2026 может пройти под знаком «Арсеньева»: почему новый сериал Okko уже вызывает интерес у десятков тысяч зрителей
HBO переснял провальный боевик с Рейнольдсом и получился шедевр: 95% у критиков и лучший средний рейтинг во вселенной Ганна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить