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Актёры 1 сезона сериала «Солнце в объятиях Луны» (2012)

Актеры сериала «Солнце в объятиях Луны» Вся информация о сериале
Хан Га-ин Han Ga-in
Ким Су-хён
Ким Су-хён Kim Soo-hyeon
Чон Ир-у Il-Woo Jung
Чон Ир-у Jeong Il-woo
Ким Мин-со Kim Min-seo
Nam Bo-ra
Сон Джэ-хи Song Jae-hee
Jin Ji-hee
Сон Джэ-рим Song Jae-rim
Юн Сын-а Yoon Seung-ah
Ким Ён-э Kim Yeong-ae
Ким Ын-су Kim Eung-soo
Ян Ми-гён Yang Mi-gyeong
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