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Киноафиша Сериалы Проект Минди Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Проект Минди» (2015)

Актеры сериала «Проект Минди» Вся информация о сериале
Минди Кейлинг
Минди Кейлинг Mindy Kaling
Эд Викс
Эд Викс Ed Weeks
Крис Мессина
Крис Мессина Chris Messina
Айк Баринхолц
Айк Баринхолц Ike Barinholtz
Morgan Tookers Адам Палли
Адам Палли Adam Pally
Зоша Рокемор
Зоша Рокемор Xosha Roquemore
Tamra Webb Бет Грант
Бет Грант Beth Grant
Фортун Феймстер
Фортун Феймстер Fortune Feimster
Colette Kimball-Kinney
Трэйси Вигфилд Tracey Wigfield
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт Joseph Gordon-Levitt
Justin Prentice
Пола Пелл
Пола Пелл Paula Pell
Стивен Тоболовски
Стивен Тоболовски Stephen Tobolowsky
Сантьяго Кабрера
Сантьяго Кабрера Santiago Cabrera
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант Garret Dillahunt
Фрида Пинто
Фрида Пинто Freida Pinto
Ри Перлман
Ри Перлман Rhea Perlman
Лорен Кохэн
Лорен Кохэн Lauren Cohan
Карла Хименес
Карла Хименес Carla Jimenez
Джей Р. Фергюсон Jay R. Ferguson
Кунал Нэйэр
Кунал Нэйэр Kunal Nayyar
Элиза Куп
Элиза Куп Eliza Coupe
Ne-Yo
Ne-Yo
Ребекка Мец Rebecca Metz
Ник Нервис Nick Nervies
Росс Маркванд Ross Marquand
Кевин Смит
Кевин Смит Kevin Smith
Angie Patterson Muto
Кристин Милиоти
Кристин Милиоти Cristin Milioti
Мария Тайер Maria Thayer
Андерс Холм
Андерс Холм Anders Holm
Марк Дюпласс
Марк Дюпласс Mark Duplass
Джордан Блэк Jordan Black
Зак Селуин Zach Selwyn
Дэн Баккедаль
Дэн Баккедаль Dan Bakkedahl
Брук Лайонс
Брук Лайонс Brooke Lyons
Elisabeth Stassen
Кайл Борнхаймер
Кайл Борнхаймер Kyle Bornheimer
Эджей Мехта Ajay Mehta
Аарон Хэндри
Аарон Хэндри Aaron Hendry
Энн Дудек Anne Dudek
Ричард Гант Richard Gant
Ричард Гант Richard Gant
Валери Маффи Valerie Mahaffey
Кэролин Хеннеси
Кэролин Хеннеси Carolyn Hennesy
Джей Дюпласс
Джей Дюпласс Jay Duplass
Уткарш Амбудкар
Уткарш Амбудкар Utkarsh Ambudkar
Лаверн Кокс
Лаверн Кокс Laverne Cox
Мэри Холлэнд
Мэри Холлэнд Mary Holland
Seth Meyers
Стивен Уэбер Steven Weber
Грета Гервиг
Грета Гервиг Greta Gerwig
Стив Тэлли Steve Talley
Чарли Фарр Charlie Farr
Сакина Джэффри
Сакина Джэффри Sakina Jaffrey
Трейси Томс
Трейси Томс Tracie Thoms
Дженни О’Хара Jenny O'Hara
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