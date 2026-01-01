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Актёры 2 сезона сериала «Проект Минди» (2013)
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Актеры сериала «Проект Минди»
Вся информация о сериале
Минди Кейлинг
Mindy Kaling
Крис Мессина
Chris Messina
Айк Баринхолц
Ike Barinholtz
Morgan Tookers
Эд Викс
Ed Weeks
Бет Грант
Beth Grant
Адам Палли
Adam Pally
Зоша Рокемор
Xosha Roquemore
Tamra Webb
Зои Джармен
Zoe Jarman
Betsy Putch
Элли Кемпер
Ellie Kemper
Гленн Хауэртон
Glenn Howerton
Билл Хейдер
Bill Hader
Макс Мингелла
Max Minghella
Дженна Эльфман
Jenna Elfman
Андерс Холм
Anders Holm
ДжоАнна Гарсиа Суишер
JoAnna Garcia Swisher
Марк Дюпласс
Mark Duplass
Тим Дейли
Tim Daly
Сара Бёрнс
Sarah Burns
Бен Фельдман
Ben Feldman
Хлоя Севиньи
Chloe Sevigny
Джеймс Франко
James Franco
Пэт О’Брайэн
Pat O'Brien
Джош Пек
Josh Peck
Дженна Деван
Jenna Dewan
Анна Ганн
Anna Gunn
Дэн Хедайя
Dan Hedaya
Джей Дюпласс
Jay Duplass
Роб Хюбель
Rob Huebel
Томми Дьюи
Tommy Dewey
Рэндолл Парк
Randall Park
Сэмюэл Пейдж
Samuel Page
Мэтт Оберг
Matt Oberg
Питер МакНикол
Peter MacNicol
Трэйси Вигфилд
Tracey Wigfield
Каролин Лагерфельт
Caroline Lagerfelt
Madison Rothschild
Michael Villar
Майк Митчелл
Mike Mitchell
Кевин Смит
Kevin Smith
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