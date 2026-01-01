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Киноафиша Сериалы Проект Минди Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Проект Минди» (2013)

Актеры сериала «Проект Минди» Вся информация о сериале
Минди Кейлинг
Минди Кейлинг Mindy Kaling
Крис Мессина
Крис Мессина Chris Messina
Айк Баринхолц
Айк Баринхолц Ike Barinholtz
Morgan Tookers Эд Викс
Эд Викс Ed Weeks
Бет Грант
Бет Грант Beth Grant
Адам Палли
Адам Палли Adam Pally
Зоша Рокемор
Зоша Рокемор Xosha Roquemore
Tamra Webb Зои Джармен
Зои Джармен Zoe Jarman
Betsy Putch Элли Кемпер
Элли Кемпер Ellie Kemper
Гленн Хауэртон
Гленн Хауэртон Glenn Howerton
Билл Хейдер
Билл Хейдер Bill Hader
Макс Мингелла
Макс Мингелла Max Minghella
Дженна Эльфман
Дженна Эльфман Jenna Elfman
Андерс Холм
Андерс Холм Anders Holm
ДжоАнна Гарсиа Суишер
ДжоАнна Гарсиа Суишер JoAnna Garcia Swisher
Марк Дюпласс
Марк Дюпласс Mark Duplass
Тим Дейли
Тим Дейли Tim Daly
Сара Бёрнс
Сара Бёрнс Sarah Burns
Бен Фельдман
Бен Фельдман Ben Feldman
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи Chloe Sevigny
Джеймс Франко
Джеймс Франко James Franco
Пэт О’Брайэн Pat O'Brien
Джош Пек
Джош Пек Josh Peck
Дженна Деван
Дженна Деван Jenna Dewan
Анна Ганн
Анна Ганн Anna Gunn
Дэн Хедайя
Дэн Хедайя Dan Hedaya
Джей Дюпласс
Джей Дюпласс Jay Duplass
Роб Хюбель
Роб Хюбель Rob Huebel
Томми Дьюи
Томми Дьюи Tommy Dewey
Рэндолл Парк
Рэндолл Парк Randall Park
Сэмюэл Пейдж
Сэмюэл Пейдж Samuel Page
Мэтт Оберг
Мэтт Оберг Matt Oberg
Питер МакНикол
Питер МакНикол Peter MacNicol
Трэйси Вигфилд Tracey Wigfield
Каролин Лагерфельт Caroline Lagerfelt
Madison Rothschild
Michael Villar
Майк Митчелл Mike Mitchell
Кевин Смит
Кевин Смит Kevin Smith
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