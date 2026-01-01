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Актёры 1 сезона сериала «Проект Минди» (2012)
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Актеры сериала «Проект Минди»
Вся информация о сериале
Минди Кейлинг
Mindy Kaling
Крис Мессина
Chris Messina
Эд Викс
Ed Weeks
Анна Кэмп
Anna Camp
Gwen Grandy
Айк Баринхолц
Ike Barinholtz
Morgan Tookers
Зои Джармен
Zoe Jarman
Betsy Putch
Бет Грант
Beth Grant
Аманда Сеттон
Amanda Setton
Shauna DiCanio
Б.Дж. Новак
B.J. Novak
Хлоя Севиньи
Chloe Sevigny
Коммон
Common
Mary Grill
Эд Хелмс
Ed Helms
Билл Хейдер
Bill Hader
Андерс Холм
Anders Holm
Стивен Тоболовски
Stephen Tobolowsky
Дреа де Маттео
Drea de Matteo
Сет Роген
Seth Rogen
Келен Коулмэн
Kelen Coleman
Эллисон Уильямс
Allison Williams
Томми Дьюи
Tommy Dewey
Крэйг Каковски
Craig Cackowski
Эва Амурри
Eva Amurri
Хэннибал Бересс
Hannibal Buress
Пегги Майли
Peggy Miley
Марк Дюпласс
Mark Duplass
Уткарш Амбудкар
Utkarsh Ambudkar
Джей Дюпласс
Jay Duplass
Элли Кемпер
Ellie Kemper
Одри Василевски
Audrey Wasilewski
Johnny Williams
Джош Мейерс
Josh Meyers
Зоша Рокемор
Xosha Roquemore
Tamra Webb
Брук Диллман
Brooke Dillman
Beth Littleford
Карлис Бёрк
Carlease Burke
Башир Салахуддин
Bashir Salahuddin
Justin Castor
Дэн Кастелланета
Dan Castellaneta
Бен Роджерс
Ben Rodgers
Джусси Смоллетт
Jussie Smollett
Ричард Рили
Richard Riehle
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