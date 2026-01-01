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Киноафиша Сериалы Проект Минди Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Проект Минди» (2012)

Актеры сериала «Проект Минди» Вся информация о сериале
Минди Кейлинг
Минди Кейлинг Mindy Kaling
Крис Мессина
Крис Мессина Chris Messina
Эд Викс
Эд Викс Ed Weeks
Анна Кэмп
Анна Кэмп Anna Camp
Gwen Grandy Айк Баринхолц
Айк Баринхолц Ike Barinholtz
Morgan Tookers Зои Джармен
Зои Джармен Zoe Jarman
Betsy Putch Бет Грант
Бет Грант Beth Grant
Аманда Сеттон
Аманда Сеттон Amanda Setton
Shauna DiCanio Б.Дж. Новак
Б.Дж. Новак B.J. Novak
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи Chloe Sevigny
Коммон
Коммон Common
Mary Grill
Эд Хелмс
Эд Хелмс Ed Helms
Билл Хейдер
Билл Хейдер Bill Hader
Андерс Холм
Андерс Холм Anders Holm
Стивен Тоболовски
Стивен Тоболовски Stephen Tobolowsky
Дреа де Маттео
Дреа де Маттео Drea de Matteo
Сет Роген
Сет Роген Seth Rogen
Келен Коулмэн
Келен Коулмэн Kelen Coleman
Эллисон Уильямс
Эллисон Уильямс Allison Williams
Томми Дьюи
Томми Дьюи Tommy Dewey
Крэйг Каковски
Крэйг Каковски Craig Cackowski
Эва Амурри
Эва Амурри Eva Amurri
Хэннибал Бересс
Хэннибал Бересс Hannibal Buress
Пегги Майли Peggy Miley
Марк Дюпласс
Марк Дюпласс Mark Duplass
Уткарш Амбудкар
Уткарш Амбудкар Utkarsh Ambudkar
Джей Дюпласс
Джей Дюпласс Jay Duplass
Элли Кемпер
Элли Кемпер Ellie Kemper
Одри Василевски Audrey Wasilewski
Johnny Williams
Джош Мейерс Josh Meyers
Зоша Рокемор
Зоша Рокемор Xosha Roquemore
Tamra Webb Брук Диллман
Брук Диллман Brooke Dillman
Beth Littleford
Карлис Бёрк
Карлис Бёрк Carlease Burke
Башир Салахуддин Bashir Salahuddin
Justin Castor
Дэн Кастелланета
Дэн Кастелланета Dan Castellaneta
Бен Роджерс Ben Rodgers
Джусси Смоллетт Jussie Smollett
Ричард Рили Richard Riehle
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