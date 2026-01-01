Смотрю в окно на птиц и мух в Яблочный Спас — и точно знаю, каким будет сентябрь: эти 2 приметы не подводят годами

Подглядела, что клинеры кладут в холодильник от вони: сделала так же – навсегда забыла про затхлость

Маринад-пятиминутка для дешевого мяса: даже жесткая свинина будет мягче и вкуснее, чем в ресторане (все из-за «секретной» добавки)

«Бредятина полная»: 1 сентября стартует только 2 сезон «Олдскула», но зрители уже недовольны — даже Аронова не спасает

Режиссер «Ликвидации» снял сериал про Штирлица до «17 мгновений весны»: достойная предыстория с оценкой 7.8

Со Стругацких переключились на Булычева — «Кинопоиск» переснял советскую фантастику 1980 года на новый лад

Французский сериал пересняли для НТВ: «снят как в добрых советских традициях» – пишут о российской версии

Осень-2026 может пройти под знаком «Арсеньева»: почему новый сериал Okko уже вызывает интерес у десятков тысяч зрителей

«Лёнька всё-таки попал на войну»: «Любовь и голуби» закончились чересчур рано? ИИ уверен – дальше вместо комедии началась драма

Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом