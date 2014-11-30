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Киноафиша Сериалы Менталист Сезоны Сезон 7 Серия 11

Менталист 2008 - 2015 11 серия 7 сезон

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Все серии 7 сезона «Менталист»
Ничего, кроме синего неба
Сезон 7 / Серия 1 30 ноября 2014
Отель Грейбар
Сезон 7 / Серия 2 7 декабря 2014
Апельсиновое мороженое
Сезон 7 / Серия 3 14 декабря 2014
Черный рынок
Сезон 7 / Серия 4 21 декабря 2014
Серебряный Кейс
Сезон 7 / Серия 5 28 декабря 2014
Зеленый свет
Сезон 7 / Серия 6 7 января 2015
Маленький желтый домик
Сезон 7 / Серия 7 14 января 2015
Белки его глаз
Сезон 7 / Серия 8 21 января 2015
Медная пуля
Сезон 7 / Серия 9 28 января 2015
Ничто не вечно
Сезон 7 / Серия 10 4 февраля 2015
Тёмный пурпур
Сезон 7 / Серия 11 11 февраля 2015
Коричневый пушистый ковер
Сезон 7 / Серия 12 18 февраля 2015
Белые орхидеи
Сезон 7 / Серия 13 18 февраля 2015
О чем cерия

В 7 сезоне 11 серии сериала «Менталист» после гибели Веги Джейн понимает, что больше не может переживать за жизнь Лисбон, и решает оставить службу в ФБР. В лесу при странных обстоятельствах убита молодая пара, и команда нуждается в помощи Патрика. 

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