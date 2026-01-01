Менталист (2008): 3 номинации
Залил лоток из стиральной машинки на всю ночь – с утра стиралка как новая: теперь белье весь месяц снова пахнет свежестью
После 3 ноября замачиваю яичную скорлупу в уксусе на 48 часов: весной земля мягкая как пух, урожай на зависть соседям
Вот что смотрела вся Россия в сентябре 2026-го — лидерами стали сразу 4 отечественных сериала: «Пацаны» и «Джентльмены» за бортом
В «Битве Пяти Воинств» фанаты насчитали целых 9 армий: кого Толкин включил в знаменитую пятёрку — в книге всё объяснено
Включила корейскую новинку Netflix без особых надежд — и проглотила 8 серий за вечер: «Алисе в Пограничье» нашлась достойная замена
Обещали себе лечь пораньше? Не получится: «Ограбление века» затягивает с первой серии — 6 эпизодов на одном дыхании