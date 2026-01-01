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Награды и номинации «Менталист»

Вся информация о сериале

Менталист (2008): 3 номинации

Золотой глобус 2010

Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Саймон Бэйкер
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009

Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр в драматическом сериале
Саймон Бэйкер
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010

Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Саймон Бэйкер
Номинант
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