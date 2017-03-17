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Киноафиша Сериалы Удивительная миссис Мейзел Сезоны Сезон 1 Серия 2

Удивительная миссис Мейзел 2017 - 2023 2 серия 1 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Удивительная миссис Мейзел»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 17 марта 2017
Ya Shivu v Bolshom Dome na Kholme
Сезон 1 / Серия 2 29 ноября 2017
Because You Left
Сезон 1 / Серия 3 29 ноября 2017
The Disappointment of the Dionne Quintuplets
Сезон 1 / Серия 4 29 ноября 2017
Doink
Сезон 1 / Серия 5 29 ноября 2017
Mrs. X at the Gaslight
Сезон 1 / Серия 6 29 ноября 2017
Put That on Your Plate!
Сезон 1 / Серия 7 29 ноября 2017
Thank You and Good Night
Сезон 1 / Серия 8 29 ноября 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Удивительная Миссис Мейзель» у Мидж вся жизнь теперь наперекосяк — ее муж уходит из семьи. Их родители пытаются восстановить их брак, но бывшие супруги сами этого не хотят. Сьюзи уговаривает Мидж выходить на сцену чаще.

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