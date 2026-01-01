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Удивительная миссис Мейзел
Награды
Награды и номинации «Удивительная миссис Мейзел»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая комедия/мюзикл
Победитель
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Cinematography for a Series (One Hour)
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшее музыкальное руководство
Номинант
Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Номинант
Outstanding Choreography for Scripted Programming
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Period Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшее музыкальное руководство
Победитель
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Номинант
Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Лучшее музыкальное руководство
Победитель
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Period Costumes
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Победитель
Outstanding Period Costumes
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучшее музыкальное руководство
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшее музыкальное руководство
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
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