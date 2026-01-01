Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
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Мандалорец
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Награды и номинации «Мандалорец»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2021
Лучшая драма
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Stunt Performance
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Cinematography for a Series (Half-Hour)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Номинант
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie
Победитель
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Stunt Coordination
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Победитель
Outstanding Prosthetic Makeup
Победитель
Outstanding Stunt Performance
Победитель
Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie
Победитель
Outstanding Prosthetic Makeup
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Победитель
Outstanding Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Победитель
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Победитель
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Победитель
Outstanding Special Visual Effects
Победитель
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Virgin Media's Must-See Moment
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший злодей
Номинант
Лучший экранный дуэт
Номинант
Лучший герой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
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