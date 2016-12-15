Во 2 сезоне 9 серии сериала «Человек в высоком замке» над Тагоми нависает жуткий выбор: родные или же возвращение в ту жизнь, которую он покинул. Джулиана идет на рискованную сделку. Фрэнк же обязан понять, как ему надо реагировать на подлость.